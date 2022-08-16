Путин предупредил о «неолиберальном тоталитаризме» из-за гегемонии Запада

По словам президента, западные элиты всеми силами стараются сохранить «ускользающую из их рук» гегемонию, которая означает стагнацию, мракобесие, «отмену» культуры и неолиберальный тоталитаризм

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм, заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Они (западные элиты. — РБК) всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — сказал он.

По мнению президента, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, «сколачивая все новые военные альянсы». «На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — указал Путин.

При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности «просто в очередной раз были проигнорированы», подчеркнул глава государства.

После начала спецоперации на Украине, целями которой Путин называл защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», страны Запада ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе затронули первых лиц государства, финансовые и промышленные предприятия, а также около половины международных резервов ЦБ.

Путин неоднократно обвинял западные страны в нелегитимности санкций и называл их «безумыми». По его словам, только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — добавил Путин.

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Кроме того, президент не в первый раз призывает отказаться от «однополярного мира», навязанного Соединенными Штатами. В конце июля он отмечал, что «модель тотального доминирования золотого миллиарда» несправедлива, поскольку она делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей». «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — указывал он.