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Путин предупредил о «неолиберальном тоталитаризме» из-за гегемонии Запада

По словам президента, западные элиты всеми силами стараются сохранить «ускользающую из их рук» гегемонию, которая означает стагнацию, мракобесие, «отмену» культуры и неолиберальный тоталитаризм
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм, заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Они (западные элиты. — РБК) всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — сказал он.

По мнению президента, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, «сколачивая все новые военные альянсы». «На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — указал Путин.

При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности «просто в очередной раз были проигнорированы», подчеркнул глава государства.

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После начала спецоперации на Украине, целями которой Путин называл защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», страны Запада ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе затронули первых лиц государства, финансовые и промышленные предприятия, а также около половины международных резервов ЦБ.

Путин неоднократно обвинял западные страны в нелегитимности санкций и называл их «безумыми». По его словам, только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — добавил Путин.

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Кроме того, президент не в первый раз призывает отказаться от «однополярного мира», навязанного Соединенными Штатами. В конце июля он отмечал, что «модель тотального доминирования золотого миллиарда» несправедлива, поскольку она делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей». «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — указывал он.



 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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