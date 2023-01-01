Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту России и Украины

Генсек НАТО заявил, что у Москвы нет намерения прекращать боевые действия, поэтому Киев нуждается в дальнейшей военной поддержке Запада. Путин ранее заявлял, что Россия хочет завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше»

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Западные страны должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку Украине из-за продолжающихся боевых действий, заявил в программе World at One в эфире BBC Radio 4 генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека, частичная мобилизация, начатая в России в сентябре, показывает, что у властей страны нет намерения прекращать вооруженный конфликт. «Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение», — сказал Столтенберг, заявив, что это свидетельствует о готовности Москвы продолжать боевые действия.

В связи с этим, подчеркнул генсек, Киев нуждается в дальнейшей военной помощи со стороны Запада. Столтенберг считает, что это единственный способ убедить Россию «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное независимое государство в Европе».

Генсек НАТО ранее уже выражал мнение, что боевые действия на Украине будут долгими. Также он отмечал, что опасается перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией, однако выразил надежду, что этого удастся избежать. О том, что конфликт будет затяжным, ранее говорил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. При этом президент Владимир Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте.

В начале декабря в Кремле заявляли, что срок завершения военных действий зависит от украинской стороны и при желании Киева конфликт может завершиться «завтра». Президент Владимир Путин в свою очередь говорил, что урегулирование конфликта будет длительным и непростым процессом, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

22 декабря Путин, отвечая на вопрос, не видит ли он угрозы затяжного конфликта, заявил, что Россия, напротив, стремится «закончить эту войну» чем быстрее, тем лучше, а «не раскручивать этот маховик военного конфликта». «Ну, а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям — курочка по зернышку клюет», — говорил он.

Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о планах России на 2023 год, заявлял, что военная операция продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. В их числе власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту Донбасса. 23 декабря в Кремле заявили о «существенном продвижении» в выполнении первой из этих целей.