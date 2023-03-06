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В Турции заявили об отсутствии интереса США к встрече Путина и Зеленского

Член турецкого Совбеза Эрхан: США противодействуют усилиям по встрече Путина и Зеленского
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

США и Великобритания не заинтересованы в скорейшем завершении конфликта России и Украины, а потому противодействуют усилиям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил «РИА Новости» член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — утверждает он.

По мнению Эрхана, турецкий президент может найти пути для организации беседы Путина и Зеленского и только он «имеет доступ» к обоим лидерам.

В начале года в НАТО сочли, что Россия не намерена прекращать конфликт на Украине, указав на прошедшую частичную мобилизацию с конца сентября по конец октября прошлого года. По данным The Wall Street Journal, западные чиновники опасаются, что Россия в случае конфликта «на истощение» одержит победу над украинскими войсками, в связи с чем среди властей крепнет уверенность в необходимости поставить более мощное оружие, чтобы добиться динамики в боевых действиях.

Зеленский накануне ввода российских войск несколько раз предлагал Путину встречу «в любом формате». В Кремле отмечали, что получили предложения, но Киев хочет говорить «только про Донбасс». «У вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

К началу 2023-го позиция Киева изменилась, Зеленский сказал, что ему неинтересно говорить с Путиным. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что позиция украинских властей свидетельствует, что Киев «не может и не хочет» вести переговоры. «Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — говорил представитель Кремля.

Теги
Персоны
Турция США Великобритания Украина Владимир Путин Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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