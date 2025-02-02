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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал вопросы к миротворческой миссии Запада на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Остается много вопросов относительно структуры командования, а также количества миротворческого контингента, который предлагается отправить на Украину, заявил в интервью Assosiated Press президент страны Владимир Зеленский.

«Представьте, что есть [миротворческий] контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если начнутся российские удары? <...> Что они будут делать? Какие у них будут полномочия?» — отметил он.

На вопрос журналиста, спрашивал ли Зеленский это напрямую у президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего одним из инициаторов этой идеи, украинский лидер ответил, что Киев и Париж «все еще ведут диалог» по этому поводу.

The Times назвала сторонников и противников отправки миротворцев Киеву
Политика
Фото:Reuters

Идея отправки европейских военных на Украину в случае прекращения огня обсуждается несколько месяцев. Ранее The Times сообщила, что страны Европы не пришли к единому мнению о том, нужно ли им отправлять миротворцев в случае, если Москва и Киев договорятся об урегулировании конфликта.

На форуме в Давосе в конце января Зеленский заявил, что для гарантий безопасности Киеву нужно не меньше 200 тыс. миротворцев.

В Кремле в декабре сообщили, что размещение миротворцев может обсуждаться на переговорах, но пока предпосылок нет. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента США Дональда Трампа отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести британских и европейских миротворцев.

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Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине миротворцы Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года


 

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