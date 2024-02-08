Зеленский и Залужный обсудили «обновление руководства ВСУ»

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала «за два года защиты Украины». Зеленский сообщил, что они «обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве» ВСУ.

«Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — написал Зеленский.

Залужный описал встречу как «важный и серьезный разговор». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — написал он.

Материал дополняется.