Зеленский и Залужный обсудили «обновление руководства ВСУ»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала «за два года защиты Украины». Зеленский сообщил, что они «обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве» ВСУ.
«Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — написал Зеленский.
Залужный описал встречу как «важный и серьезный разговор». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — написал он.
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