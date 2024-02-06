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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского сообщили об аудите действий ВСУ за последние два года

Подоляк: проводится аудит действий ВСУ, могут быть приняты кадровые решения
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине проводится аудит действий ВСУ за последние два года, не исключены кадровые решения, заявил Подоляк. Он подчеркнул, что об этом и говорил Зеленский в интервью RAI, где тот впервые подтвердил, что думает о замене главкома
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние два года, по результатам которого могут быть приняты кадровые решения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», — заявил Подоляк, отметив, что именно об этом говорил президент Владимир Зеленский в интервью RAI.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Зеленский дал свое интервью (в котором он также впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного) итальянскому RAI, а не украинским СМИ, Подоляк ответил, что на Украине эта тема является «спекулятивной», однако кадровыми перестановками интересуются зарубежные партнеры, поэтому и СМИ было выбрано европейское. «Когда решение (о кадровых перестановках) будет принято, или не будет принято, это без сомнений будет в обращении президента», — отметил советник главы офиса Зеленского.

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Валерий Залужный

О том, что США получили уведомление от Киева о скорой отставке Залужного, еще 2 февраля сообщили Washington Post и Reuters со ссылкой на источники. Зеленский в интервью итальянскому RAI 4 января впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома «Перезагрузка и новое начало необходимы <...>. И это касается не одного человека, а группы управленцев, и не в единственном военном секторе. Я размышляю над этой заменой [Залужного], это правда», — сказал глава государства.

Спустя сутки источники Financial Times из стран G7 рассказали, что планы украинского президента о замене главкома ВСУ заставляют западных партнеров Киева «нервничать». По словам одного из них, опасения вызваны в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом — увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение». Также на Западе переживают из-за возможного назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова. «Он заставляет нас нервничать», — сказал один из собеседников газеты.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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