«Украинская правда» узнала о готовности СБУ к беспорядкам из-за Залужного

В СБУ готовились к тому, что после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного могут начаться беспорядки, пишет «Украинская правда». Личный состав попросили не покидать свои места службы

Валерий Залужный (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

СБУ предупреждали своих сотрудников о возможных беспорядках в Киеве в день, когда ожидалась публикация указа президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, 2 февраля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, указ об отставке Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы ожидали 2 февраля. «В тот день, по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — пишет издание. Источники издания также сообщили, что «некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения».

2 февраля отставка Залужного не состоялась. В тот день прошло заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой присутствовали в том числе Зеленский и Залужный.

Из-за затягивания истории с отставкой Залужного начались проблемы с принятием решений у украинских военных, пишет «Украинская правда». «Наблюдаются проблемы с принятием важных решений и на уровне Генштаба, и на уровне низшего командования. Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, стоит ли слушать тех, кто пока главным не стал», — приводит газета слова источника.

Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ начали распространяться в украинских СМИ и телеграм-каналах 29 января. В Минобороны и офисе президента Украины опровергали эту информацию. По данным The Washington Post, в этот день между Залужным и Зеленским состоялся «напряженный разговор», в ходе которого они разошлись во мнениях о необходимости мобилизации. Однако «Украинская правда» пишет, что эта беседа «была удивительно спокойной», президент «прямым текстом сообщил о решении переформатировать военную команду, в том числе заменить главкома ВСУ». Залужному предложили «найти новое место», как вариант — советника по модернизации войск, однако он отказался, отмечает издание.

The New York Times писала, что отставке Залужного помешала утечка информации. Источники CNN называли в качестве его возможных преемников начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. По данным Times, оба отказались от назначения на этот пост.