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Военная операция на Украине ,  
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Залужный заявил об изменении стратегии украинской армии

Валерий Залужный заявил о решении изменить стратегию украинской армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный поблагодарил Генштаб и Минобороны за совместную работу и рассказал о новых задачах, которые стоят перед ВСУ
Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: CinCAFU / Telegram)

Командующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским опубликовал на своей странице в Telegram, что задачи, которые стоят сейчас перед украинской армией, отличаются от того, что было в 2022 году. «Все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал он.

По словам Залужного, в ходе разговора с президентом «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

В своем сообщении он также поблагодарил Генштаб, Минобороны, украинских военнослужащих. При этом он не уточнил, чем будет заниматься в дальнейшем.

Одновременно Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором рассказал, что на встрече с Залужным обсудил обновление руководства вооруженных сил и выразил надежду, что командующий ВСУ и дальше продолжит работу в команде.

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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