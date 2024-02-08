Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ранее глава Чечни был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а теперь он удостоился этой же награды II степени

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Кадыров представлен к ордену за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

В 2006 году глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2021-м — эту же награду III степени. В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоился спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Орденами Александра Невского награждены постоянный представитель России при ОБСЕ, бывший официальный представитель МИДа Александр Лукашевич, а также посол в КНДР Александр Мацегора.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года, он находится на этом посту дольше всех других действующих руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году. Летом прошлого года глава Чечни опроверг информацию о том, что его «убирают» и что на его место «ищут другого», и заявил, что собирается вновь участвовать в выборах.

Глава Чечни в декабре также отмечал, что с начала военных действий на Украине из республики туда отправились 36 тыс. добровольцев.

В октябре прошлого года Кадыров на день рождения Путина передал президенту присвоенную ему еще в 2007 году высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.