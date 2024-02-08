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Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Ранее глава Чечни был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а теперь он удостоился этой же награды II степени
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Кадыров представлен к ордену за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

В 2006 году глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2021-м — эту же награду III степени. В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоился спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

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Орденами Александра Невского награждены постоянный представитель России при ОБСЕ, бывший официальный представитель МИДа Александр Лукашевич, а также посол в КНДР Александр Мацегора.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года, он находится на этом посту дольше всех других действующих руководителей российских регионов. Срок его полномочий истекает в 2026 году. Летом прошлого года глава Чечни опроверг информацию о том, что его «убирают» и что на его место «ищут другого», и заявил, что собирается вновь участвовать в выборах.

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Глава Чечни в декабре также отмечал, что с начала военных действий на Украине из республики туда отправились 36 тыс. добровольцев.

В октябре прошлого года Кадыров на день рождения Путина передал президенту присвоенную ему еще в 2007 году высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Рамзан Кадыров

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5 октября 1976 года
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