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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о вылете новой группы добровольцев в зону боевых действий

Кадыров: новая группа добровольцев вылетела из Чечни в зону боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения военной операции на Украине, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев», — сообщил Кадыров.

Добровольцы прибыли Грозный из разных российских регионов, добавил глава Чечни. Возле спецборта в аэропорту их «проводили в добрый путь» председатель парламента республики Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов и начальник грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров.

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Фото:Александр Река / ТАСС

С начала российской военной операции из Чечни в зону боевых действий отправились 36 тыс. добровольцев, добавил Кадыров. Из них 15,5 тыс. прошли подготовку в Российском университете спецназа в чеченском городе Гудермес.

Предыдущая группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни 5 декабря. По словам Кадырова, среди них «есть и те, для которых это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО». Он отметил, что каждый раз добровольцы предпочитали выдвигаться в зону боевых действий через Чечню, поскольку «очень довольны предоставленными условиями».

Как подчеркнул Кадыров, на средства Общественного фонда имени Ахмата Кадырова для добровольцев покупают современную экипировку и «необходимые в боевых условиях вспомогательные вещи». Фонд также оплачивает питание и проживание, возмещает расходы на дорогу до Грозного. Кроме того, из средств фонда каждому добровольцу единовременно выплачивают по 100 тыс. руб., говорится в телеграм-канале о добровольцах в Чечне, который упоминал Кадыров.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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