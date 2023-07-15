Кадыров заявил о намерении пойти на следующие выборы

Глава Чечни опроверг информацию о том, что его «убирают» и что на его место «ищут другого». По его словам, когда срок его полномочий истечет, он намерен вновь участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается участвовать в следующих выборах в республике.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы и, если народ изберет, буду продолжать работать», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его телеграм-канале (цитата по ТАСС).

Он призвал жителей не идти на поводу у тех, кто «заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе».

В марте Кадыров опровергал информацию о том, что он «неизлечимо болен», и утверждал, что «здоров и полон сил». «Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — писал глава Чеченской Республики в телеграм-канале. Он также объяснял, что носит на руке электронный счетчик молитв, а не медицинский прибор. В июле глава Чечни вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым вышел в прямой эфир, после того как в соцсетях появились сообщения о его болезни и исчезновении Делимханова. На видео они сидят на кухне, пьют чай и обращаются ко «всем шайтанам и сплетникам».

Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В сентябре 2021 года Кадыров на местных выборах одержал победу с рекордным результатом 99,7%. Срок его полномочий истекает в 2026 году. Президент Владимир Путин, комментируя результат главы Чечни, отмечал, что он «может показаться нереалистичным», но если посмотреть, насколько изменился регион под руководством Кадырова, итоги голосования будут понятны.

Оченью прошлого года Кадыров опубликовал видео, в котором заявил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — отметил он. Затем глава республики объяснил, что не собирается уходить в отставку и хочет стать «долгожителем» среди других глав регионов.

В декабре прошлого года глава Чечни заявлял, что имеет право баллотироваться на пост президента России, как и любой другой гражданин страны, но никогда не будет этого делать. «Тем более государством, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный — все качества у него есть, — после такого руководить, управлять страной практически невозможно, — отмечал он.