Глава Чечни спустя 16 лет передал Путину орден Ахмата Кадырова

Указ о присвоении Путину ордена был подписан еще в 2007 году, но не было подходящего случая, чтобы его вручить, заявил глава Чечни. Для награжденных этим орденом предусмотрены льготы, в частности — ежемесячная выплата 5 тыс. руб.

Орден имени Ахмата Кадырова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту России Владимиру Путину присвоенную еще в 2007 году высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата Кадырова. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале. 7 октября у Путина был день рождения, ему исполнился 71 год.

«Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории», — написал Кадыров.

По его словам, эта «скромная часть той благодарности», которую жители Чечни могут выразить президенту.

Орден был учрежден в 2004 году в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, который погиб в результате теракта в том же году. Его сын, глава Чечни Рамзан Кадыров, который руководит республикой с 2007 года, в 2015 году утвердил новый статут ордена своим указом.

Награда вручается «выдающимся государственным и общественным деятелям, гражданам и организациям за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, способствующие процветанию и славе Чеченской Республики».

Орден изготавливается из золота, на лицевой стороне изображен портрет Ахмата Кадырова, на оборотной стороне содержится надпись «Сын своего народа», посередине две строки: «Он ушел» и «Непобежденным». Колодка ордена инкрустирована бриллиантами, сапфирами и рубинами.

Для награжденных орденом Кадырова предусмотрены льготы, в частности ежемесячное пособие в размере 5 тыс. руб. В случае смерти обладателя награды материальная помощь сохраняется за членами его семьи. Заявку на оформление выплаты можно подать в МФЦ или по почте, говорится на сайте Госуслуг.

Кроме Путина, орденом Ахмата Кадырова в том числе награжден глава Чечни Рамзан Кадыров и ряд других деятелей республики, а также заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший мэр Москвы Юрий Лужков (умер в 2019 году), глава ДНР Денис Пушилин. Среди иностранцев награды удостоен бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.