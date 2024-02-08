Украинские военные пожаловались на массовую нехватку людей

У украинских военных массовая нехватка людей в подразделениях. Опрошенные WP офицеры говорят, что у них недокомплект достигает 50–60%

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские военные испытывают нехватку людей в подразделениях. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на «дюжину» опрошенных солдат и командиров, которые находятся на своих позициях.

Так, командир батальона механизированной бригады рассказал изданию, что при штатной численности более чем в 200 человек в его подразделении сейчас только 40 «пехотинцев». Другой командир пехотного батальона заявил изданию, что его подразделение «также истощено».

В еще одном батальоне уровень комплектования личным составом составляет 35% от должного, за последние пять месяцев в батальон прислали пять человек, заявил изданию командир Александр. Для подразделений, которые выполняют боевые задачи, это «типично», добавил в разговоре с Washington Post еще один командир батальона штурмовой бригады.

У подразделений «беда с личным составом», сказал изданию один из заместителей командира пехотного батальона. По его словам, офицеры других частей говорят, что «везде почти одинаковая ситуация». Из-за нехватки возникает и проблема ротации военных на переднем крае.

После того как президент Украины Владимир Зеленский уволил всех глав военкоматов в августе 2023 года, часть из этих должностей осталась вакантной. В итоге мобилизация «остановилась», сообщил изданию высокопоставленный военный чиновник.

Украинское руководство неоднократно говорило о необходимости увеличить набор в армию. Зеленский на пресс-конференции по итогам года 19 декабря 2023 года заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. По словам секретаря комитета Верховной рады по обороне Романа Костенко, именно столько людей нужно, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который выступал за всеобщую мобилизацию еще до начала полномасштабных боевых действий, заявил, что «никакого запроса на какие-то там цифры» военные не делали. В колонке для CNN он отметил, что Украина не способна повысить численность своих вооруженных сил «без использования непопулярных мер».

Верховная рада Украины 7 февраля приняла законопроект, ужесточающий мобилизацию. По словам депутата Ярослава Железняка, документ, скорее всего, примут в конце февраля, президент подпишет его в начале марта, а в силу он вступит в апреле. Среди принятых мер — введение электронных повесток (они будут считаться врученными после появления в электронном кабинете призывника/военнообязанного и резервиста) и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет.