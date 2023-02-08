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Титов после санкций Британии пообещал защищать английских бизнесменов

Борис Титов после санкций Великобритании пообещал защищать английских бизнесменов
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в России Борис Титов прокомментировал РБК введенные против него и его сына Павла санкции Великобритании. Омбудсмен выразил готовность, несмотря на санкции, защищать и британский бизнес, если его права будут нарушены.

«Если и до омбудсменов-защитников добрались, то значит, не все ладно в Британском королевстве», — отметил Титов.

Он заявил, что на его работе ограничения никак не скажутся. «Как и раньше, буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен также ответил на вопрос о судьбе завода игристых вин «Арбау-Дюрсо», основным акционером которого он был до перехода на госслужбу. Он напомнил, что в 2021 году компания получила «высшую награду среди растущих виноделен» в Лондоне. «Так что неплохое вино делаем. Теперь, конечно, могут и отнять, но вино от этого хуже не станет!» — заверил Титов.

Завод был создан в 1870 году. Титов раньше был гендиректором и основным акционером предприятия, но в 2012 году в связи с переходом на государственную службу передал управление сыну Павлу. Титов-младший — президент и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо».

Титов и его сын попали под санкции Великобритании 8 февраля. Всего в черный список были внесены пять предприятий, связанных с оборонным комплексом, и восемь россиян.

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Борис Титов санкции Великобритания «Абрау-Дюрсо»
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