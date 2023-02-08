Елисейский дворец сообщил о подготовке встречи Зеленского с Макроном и Шольцем в Париже

Зеленский встретится с Макроном и Шольцем в Париже

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (справа налево) во время встречи, состоявшейся 16 июня 2022 года в Киеве (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, его французский коллега Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу в Париже вечером 8 февраля. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Эта поездка станет третьим зарубежным визитом Зеленского с начала российской спецоперации. В конце декабря 2022 года украинский президент ездил в Соединенные Штаты, где встречался с президентом страны Джо Байденом и другими официальными лицами.

В Париж Зеленский поедет из Лондона, куда он прибыл днем 8 февраля. О визите не объявляли заранее. О нем в день поездки сообщила канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака. Зеленский встретился с ним и с бывшим главой правительства Борисом Джонсоном, выступил в британском парламенте. Также он должен был посетить украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании, и встретиться с главой Минобороны страны Беном Уоллесом, писала The Telegraph.

Сунак на встрече с Зеленским объявил о расширении подготовки украинских войск на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев.

После визита в Париж Зеленский должен направиться в Брюссель, где 9 февраля состоится саммит Евросоюза, сообщали источники The Brussels Times. Глава государства выступит на внеочередном заседании Европарламента, а затем встретится с лидерами европейских стран.