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Британия объявила о санкциях против Титова и производителя дронов

Великобритания объявила о новых санкциях против России
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Великобритания объявила о новых санкциях против России, сообщается на сайте правительства.

Ограничения коснулись пяти предприятий и восьми россиян.

Под санкции попали:

  • CST — производитель российских беспилотников, которые «использовались для уничтожения украинской боевой техники»;
  • РТ-Комплект (производит детали для вертолетов, используемых Россией на Украине);
  • «Оборонлогистика», которая занимается транспортировкой и доставкой российской военной техники;
  • Завод «Универсалмаш» (занимается производством и модификацией гусеничных шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими военными на Украине);
  • предприятие «Топаз» — разработчик программного обеспечения для военной авиации.

Среди граждан в санкционный список включены:

  • Борис Титов — уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей и его сын Павел — президент ассоциации «Деловая Россия»;
  • Николай Егоров — «до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода России»;
  • Сергей Руднов — владелец новостного агентства Regnum;
  • Светлана Кривоногих — акционер банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы»;
  • Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов;
  • Алексей Репик — председатель совета директоров российской фармацевтической компании «Р-Фарм»;
  • Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».  
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Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания санкции
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