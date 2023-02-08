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Британия объявила о санкциях против Титова и производителя дронов
Великобритания объявила о новых санкциях против России
Борис Титов
Великобритания объявила о новых санкциях против России, сообщается на сайте правительства.
Ограничения коснулись пяти предприятий и восьми россиян.
Под санкции попали:
- CST — производитель российских беспилотников, которые «использовались для уничтожения украинской боевой техники»;
- РТ-Комплект (производит детали для вертолетов, используемых Россией на Украине);
- «Оборонлогистика», которая занимается транспортировкой и доставкой российской военной техники;
- Завод «Универсалмаш» (занимается производством и модификацией гусеничных шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими военными на Украине);
- предприятие «Топаз» — разработчик программного обеспечения для военной авиации.
Среди граждан в санкционный список включены:
- Борис Титов — уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей и его сын Павел — президент ассоциации «Деловая Россия»;
- Николай Егоров — «до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода России»;
- Сергей Руднов — владелец новостного агентства Regnum;
- Светлана Кривоногих — акционер банка «Россия» и «Национальной Медиа Группы»;
- Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов;
- Алексей Репик — председатель совета директоров российской фармацевтической компании «Р-Фарм»;
- Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».