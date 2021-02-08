Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

«Комментарии излишни», — резюмировал Лавров.
Фильм Навального о «дворце Путина» был опубликован 19 января, после того как оппозиционер был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения после лечения из Германии. В фильме есть эпизод, где Навальный с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривают папки в архиве документов Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или Штази по-русски). 20 декабря 1991 года был принят закон о документации Министерства государственной безопасности бывшей ГДР, согласно которому, в частности, каждый гражданин Германии получил право узнать, было ли у Штази на него досье. Кроме того, в архивы получают доступ ученые, исследователи и журналисты.
На сайте архива указано, что доступ в него открыт для граждан, СМИ и других организаций. Желающим нужно заранее заполнить регистрационную форму и оплатить услугу.
Президент Владимир Путин 25 января заявил, что показанный в фильме «дворец» ему не принадлежит. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин на вопрос об информации из фильма.
30 января 2021 года миллиардер Аркадий Ротенберг объявил, что бенефициаром комплекса под Геленджиком является он. «Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка — место шикарное», — сказал бизнесмен и пояснил, что планирует построить на этом месте апарт-отель.
Ранее глава российского МИДа заявил о наличии оснований полагать, что ситуация с Навальным является инсценировкой западных стран.
«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: «Я вам ничего не скажу потому, что это секретно», или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал тогда Лавров.
Москва неоднократно сообщала о запросах в адрес прокуроров ФРГ предоставить данные о результатах исследования, которые позволили сделать выводы об отравлении Навального боевым ядом класса «Новичок». Российский МИД заявлял, что Германия отказалась предоставить эти материалы.
В январе Генпрокуратура сообщила, что рассмотрела ответ Минюста Германии на свои запросы относительно отравления Навального. Ведомство просило провести более 15 процессуальных действий, но Германия исполнила только два: опросила Навального и его жену Юлию.
Российская сторона утверждает, что не были допрошены лечащие врачи Навального, Москве не предоставили копии медицинских документов и истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, лабораторных исследований. Отказали России и в передаче биоматериалов Навального, а также в опросе сотрудницы ФБК Марии Певчих, «так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ». «При этом исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, Певчих была в числе провожающих его лиц», — уточнили в ведомстве.
«При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово», — также сообщили в Генпрокуратуре.