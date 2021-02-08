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Дело Навального ,  
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Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

ФРГ отказывается предоставить результаты анализов Навального, ссылаясь на охрану личных данных, но предоставила ему доступ к сведениям о Путине, заявил глава МИД России. Он считает, что к этому причастны немецкие спецслужбы
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный посещал здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене после согласования визита с властями ФРГ и, скорее всего, их спецслужбами, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщается на сайте МИДа.

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что власти ФРГ не передают материалы исследования, которые установили наличие в организме Навального боевого отравляющего вещества, российской стороне, ссылаясь на нежелание самого Навального делиться персональными данными о своем здоровье.

«Если в Германии так пекутся о праве А.А. Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В. Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» — задал вопрос Лавров.

Он пояснил, что в МИД ФРГ был направлен запрос по этому поводу. Там сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, «а в самих переданных ему материалах не было ничего секретного».

«Комментарии излишни», — резюмировал Лавров.

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Фильм Навального о «дворце Путина» был опубликован 19 января, после того как оппозиционер был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения после лечения из Германии. В фильме есть эпизод, где Навальный с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривают папки в архиве документов Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или Штази по-русски). 20 декабря 1991 года был принят закон о документации Министерства государственной безопасности бывшей ГДР, согласно которому, в частности, каждый гражданин Германии получил право узнать, было ли у Штази на него досье. Кроме того, в архивы получают доступ ученые, исследователи и журналисты.

На сайте архива указано, что доступ в него открыт для граждан, СМИ и других организаций. Желающим нужно заранее заполнить регистрационную форму и оплатить услугу.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Владимир Путин 25 января заявил, что показанный в фильме «дворец» ему не принадлежит. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин на вопрос об информации из фильма.

30 января 2021 года миллиардер Аркадий Ротенберг объявил, что бенефициаром комплекса под Геленджиком является он. «Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка — место шикарное», — сказал бизнесмен и пояснил, что планирует построить на этом месте апарт-отель.

Ранее глава российского МИДа заявил о наличии оснований полагать, что ситуация с Навальным является инсценировкой западных стран.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: «Я вам ничего не скажу потому, что это секретно», или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал тогда Лавров.

Москва неоднократно сообщала о запросах в адрес прокуроров ФРГ предоставить данные о результатах исследования, которые позволили сделать выводы об отравлении Навального боевым ядом класса «Новичок». Российский МИД заявлял, что Германия отказалась предоставить эти материалы.

В январе Генпрокуратура сообщила, что рассмотрела ответ Минюста Германии на свои запросы относительно отравления Навального. Ведомство просило провести более 15 процессуальных действий, но Германия исполнила только два: опросила Навального и его жену Юлию.

Российская сторона утверждает, что не были допрошены лечащие врачи Навального, Москве не предоставили копии медицинских документов и истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, лабораторных исследований. Отказали России и в передаче биоматериалов Навального, а также в опросе сотрудницы ФБК Марии Певчих, «так как якобы неизвестен ее адрес на территории ФРГ». «При этом исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, Певчих была в числе провожающих его лиц», — уточнили в ведомстве.

«При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово», — также сообщили в Генпрокуратуре.

Автор
Владислав Гордеев
Сергей Лавров Алексей Навальный отравление
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