Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине

ФРГ отказывается предоставить результаты анализов Навального, ссылаясь на охрану личных данных, но предоставила ему доступ к сведениям о Путине, заявил глава МИД России. Он считает, что к этому причастны немецкие спецслужбы

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный посещал здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене после согласования визита с властями ФРГ и, скорее всего, их спецслужбами, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщается на сайте МИДа.

«В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», — сказал Лавров.

При этом министр отметил, что власти ФРГ не передают материалы исследования, которые установили наличие в организме Навального боевого отравляющего вещества, российской стороне, ссылаясь на нежелание самого Навального делиться персональными данными о своем здоровье.

«Если в Германии так пекутся о праве А.А. Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В. Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» — задал вопрос Лавров.

Он пояснил, что в МИД ФРГ был направлен запрос по этому поводу. Там сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, «а в самих переданных ему материалах не было ничего секретного».