Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

По данным СМИ, люди в штатском сопровождали прокурора Екатерину Фролову на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Прокурору Екатерине Фроловой, которая участвует в делах оппозиционера Алексея Навального, предоставили государственную защиту. Об этом сообщают «РИА Новости», «Интерфакс» и «МБХ Медиа» со ссылкой на источники.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — сказал информированный источник «Интерфакса». Аналогичный комментарий дал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, а также источник «МБХ Медиа» в силовых органах.

По их словам, остается неясным, в связи с чем в отношении нее были приняты меры защиты.

Как отмечает «МБХ Медиа», люди в штатском сопровождали прокурора на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде. Это подтверждает и «Интерфакс», отмечая, что на обоих заседаниях Фролова появилась в сопровождении охранников. «РИА Новости» сообщает, что прокурора сопровождали двое мужчин в штатском, похожие на телохранителей.

Екатерина Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Согласно данным из открытых источников, ранее она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу Москвы.