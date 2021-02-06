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Дело Навального ,  
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Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

По данным СМИ, люди в штатском сопровождали прокурора Екатерину Фролову на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Прокурору Екатерине Фроловой, которая участвует в делах оппозиционера Алексея Навального, предоставили государственную защиту. Об этом сообщают «РИА Новости», «Интерфакс» и «МБХ Медиа» со ссылкой на источники.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — сказал информированный источник «Интерфакса». Аналогичный комментарий дал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, а также источник «МБХ Медиа» в силовых органах.

По их словам, остается неясным, в связи с чем в отношении нее были приняты меры защиты.

Как отмечает «МБХ Медиа», люди в штатском сопровождали прокурора на заседаниях по делам Навального, которые проходили 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском суде. Это подтверждает и «Интерфакс», отмечая, что на обоих заседаниях Фролова появилась в сопровождении охранников. «РИА Новости» сообщает, что прокурора сопровождали двое мужчин в штатском, похожие на телохранителей.

Екатерина Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Согласно данным из открытых источников, ранее она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу Москвы.

Прокурор представляла гособвинение при рассмотрении ходатайства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по «делу «Ив Роше», а также при рассмотрении дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной. После заседания 2 февраля, как пишет «МБХ Медиа», неизвестные опубликовали личные данные Фроловой, включая номер телефона и адрес.

Материал дополняется.

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Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный прокурор личная охрана
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