Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным

Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран. По его мнению, это доказывает то, что Германия, где лечился Навальный, не предоставила никаких доказательств его отравления. Министра цитирует «РИА Новости».

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, — указал Лавров. — Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка».

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