Mediascope оценил аудиторию фильма о «дворце» в Геленджике

Опубликованный на YouTube фильм о «дворце» в районе Геленджика за первые девять дней хотя бы несколько секунд смотрели, согласно подсчетам Mediascope, 21,2 млн россиян старше 12 лет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Исследовательская компания Mediascope оценила аудиторию фильма «Дворец для Путина», созданного Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) и опубликованного 19 января на платформе YouТube.

За первые девять дней, с 19 по 27 января, охват аудитории фильма составил, по данным Mediascope, 21,2 млн россиян старше 12 лет, или 17% населения страны. В этой оценке, уточняет измеритель, не учитывается длительность контакта: посчитаны и те, кто смотрел фильм целиком, и те, кто включил его всего на несколько секунд. Например, это мог быть автоматический запуск следующего видео на YouТube.

Более 30 секунд фильм смотрели 15 млн россиян старше 12 лет, что соответствует 12% населения, более двух минут — 11,6 млн, или 10% населения. Весь фильм, который длится почти два часа, до конца досмотрели 3,4 млн человек, или 3% населения.

Большинство зрителей фильма — 60% — приходится на крупные города, в том числе 20% на Москву, отмечает Mediascope. Более половины всех зрителей смотрели его с экрана мобильного телефона или планшета.