Mediascope оценил аудиторию фильма о «дворце» в Геленджике

Кто считал
С 2016 года основным владельцем исследовательской компании Mediascope выступает государственный ВЦИОМ. Британская группа Kantar сохранила за собой 20%. Смена основанного собственника произошла после принятых Госдумой поправок в законы, которые запретили иностранцам заниматься измерениями телеаудитории в России. Сейчас Mediascope носит статус уполномоченного Роскомнадзором телеизмерителя.
Число просмотров фильма, по данным самой платформы YouТube, 28 января достигло отметки 100 млн. Русская служба Би-би-си со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Ивана Жданова сообщала, что на тот момент аудитория составила 36,2 млн «уникальных зрителей». Под этим определением подразумевались технические соединения, по которым можно определить географию доступа к платформе, но они не дают представления, кто именно сидит за компьютером или пользуется данным мобильным устройством.
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Как правило, Mediascope не предоставляет данные об аудитории конкретных событий в Рунете: в открытом доступе с задержкой в полтора-два месяца доступны сведения лишь об общей аудитории избранных сайтов. Подсчет аудитории фильма был специальным проектом из-за многочисленных запросов, объяснил представитель измерителя. По его словам, оперативно сопоставить эти данные с популярностью других размещенных на YouТube видео не представляется возможным.
Наиболее корректное представление об охвате аудитории фильма «Дворец для Путина» дает просмотр хотя бы двух минут, поскольку так исключаются «случайные контакты», указано в пояснениях Mediascope.
На ТВ в 2020 году вышло почти 840 передач с двухминутным охватом аудитории более 11,6 млн россиян старше 12 лет, подсчитали на основе измерений Mediascope специалисты российского офиса ECI Media Management (как и в случае с видео на YouТube, учитывается население всей страны, в том числе малых городов и сел). Например, 11,6 млн человек хотя бы две минуты смотрели 24 сентября на «Первом канале» очередной выпуск ток-шоу «Пусть говорят». При этом целиком эту передачу посмотрели в среднем лишь 5,9 млн россиян.
Наибольший двухминутный охват аудитории в прошлом году был у «Голубого огонька на Шаболовке», который в новогоднюю ночь показывала «Россия 1», — почти 29,6 млн россиян старше 12 лет. При этом целиком программу посмотрели в среднем менее 6,4 млн человек («Огонек» начался сразу после новогоднего поздравления президента и закончился почти в пять утра 1 января).
Отдельное эфирное событие на ТВ — новогоднее поздравление президента: поскольку его показывают все каналы, здесь всегда максимальная аудитория. 31 декабря 2020 года обращение Владимира Путина хотя бы две минуты видели почти 57,4 млн россиян старше 12 лет. Все поздравление длилось меньше 11 минут, поэтому его досмотрели до конца в среднем 57 млн человек.