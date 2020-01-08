Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны

По его словам, Иран хоть и уведомил Ирак об ударах по авиабазам, но не указал, по каким конкретно

Власти Ирана известили главу правительства Ирака Адиля Абдул-Махди об ударе по военным объектам США в этой стране лишь после полуночи 8 января, сообщает агентство Al Arabiya.

По данным CNN, удары по американским объектам в иракских провинциях Анбар и Эрбиль были нанесены около 02:00 по местному времени. Абдул-Махди сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся, однако конкретные цели Тегеран не раскрыл.

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Премьер-министр Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.