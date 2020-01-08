Иран пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Гибель иранского генерала Сулеймани приведет к тому, что американские военные не смогут спокойно базироваться в регионе, заявили власти Ирана. В ночь на 8 января Иран нанес удары по двум военным объектам США в Ираке

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Военные США потеряют возможность базироваться на Ближнем Востоке. Это станет ответом Ирана на гибель командира подразделения «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars News.

По его словам, США смогли предотвратить деятельность Сулеймани. Его гибель Роухани сравнил с «отрезанием руки» генерала. Но в ответ на гибель генерала Иран «отрежет ногу» США в регионе, пригрозил он.

В частности, в ночь на 8 января, Иран уже нанес удары по базам в Ираке, где расквартированы американские военные. Эти удары стали «пощечиной» США, заявил Хаменеи.

Но одних ударов недостаточно, считает аятолла. По его словам, американские войска должны покинуть Ближний Восток, так как нужно «положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе».