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Гибель Сулеймани ,  
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Иран пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Гибель иранского генерала Сулеймани приведет к тому, что американские военные не смогут спокойно базироваться в регионе, заявили власти Ирана. В ночь на 8 января Иран нанес удары по двум военным объектам США в Ираке
Фото: Nazanin Tabatabaee / WAN / Reuters

Военные США потеряют возможность базироваться на Ближнем Востоке. Это станет ответом Ирана на гибель командира подразделения «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars News.

По его словам, США смогли предотвратить деятельность Сулеймани. Его гибель Роухани сравнил с «отрезанием руки» генерала. Но в ответ на гибель генерала Иран «отрежет ногу» США в регионе, пригрозил он.

В частности, в ночь на 8 января, Иран уже нанес удары по базам в Ираке, где расквартированы американские военные. Эти удары стали «пощечиной» США, заявил Хаменеи.

Но одних ударов недостаточно, считает аятолла. По его словам, американские войска должны покинуть Ближний Восток, так как нужно «положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе».

Американская авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
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В ночь на 8 января Иран обстрелял две базы в Ираке, где базируются американские военные. Под удар попала авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле. В общей сложности было выпущено более десятка ракет, сообщили в Пентагоне. Ракеты были выпущены из иранской провинции Керманшах, которая граничит с Ираком, сообщили власти Ирана.

В результате атаки погибли по меньшей мере 80 человек, утверждают иранские государственные телеканалы. Среди американцев погибших нет, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Жертвами стали иракцы, которые также находились на базе, уточняет CNN со ссылки на источник. Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон оценивает численность жертв и масштаб разрушений и что он сообщит более конкретные данные в среду днем (т.е. в ночь на четверг по московскому времени).

Атака Ирана стала ответом на гибель из-за ударов США иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Накануне, 7 января, власти Ирана анонсировали «13 вариантов» ответа на действия США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, Али Шамхани, каждый из этих ударом будет для США худшим «кошмаром» в истории. Он не стал раскрывать подробные данные, указав только, что у Ирана есть сведения об оснащении и личном составе 19 военных баз США, которые находятся рядом с границами страны.

СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
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Еще одним вариантом ответа Ирана могут стать удары по городу Хайфа в Израиле и Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, говорилось в заявлении Корпуса страже исламской революции. Удары могут быть нанесены, если страны решат предоставить помощь США для атаки против Ирана.

Удары Ирана по базам США в Ираке были «самообороной», заявил глава МИД Джавад Зариф. Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением позднее. «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», — написал он.

Теги: Иран, Ирак, США, Ближний Восток
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