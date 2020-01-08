Иран пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

В ночь на 8 января Иран обстрелял две базы в Ираке, где базируются американские военные. Под удар попала авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле. В общей сложности было выпущено более десятка ракет, сообщили в Пентагоне. Ракеты были выпущены из иранской провинции Керманшах, которая граничит с Ираком, сообщили власти Ирана.
В результате атаки погибли по меньшей мере 80 человек, утверждают иранские государственные телеканалы. Среди американцев погибших нет, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Жертвами стали иракцы, которые также находились на базе, уточняет CNN со ссылки на источник. Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон оценивает численность жертв и масштаб разрушений и что он сообщит более конкретные данные в среду днем (т.е. в ночь на четверг по московскому времени).
Атака Ирана стала ответом на гибель из-за ударов США иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Накануне, 7 января, власти Ирана анонсировали «13 вариантов» ответа на действия США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, Али Шамхани, каждый из этих ударом будет для США худшим «кошмаром» в истории. Он не стал раскрывать подробные данные, указав только, что у Ирана есть сведения об оснащении и личном составе 19 военных баз США, которые находятся рядом с границами страны.
Еще одним вариантом ответа Ирана могут стать удары по городу Хайфа в Израиле и Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, говорилось в заявлении Корпуса страже исламской революции. Удары могут быть нанесены, если страны решат предоставить помощь США для атаки против Ирана.
Удары Ирана по базам США в Ираке были «самообороной», заявил глава МИД Джавад Зариф. Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением позднее. «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», — написал он.