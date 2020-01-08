Трамп пообещал сделать заявление по атаке в Ираке на следующий день

Трамп пообещал сделать заявление по атаке в Ираке на следующий день

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду утром выступить с официальным заявлением по ракетному обстрелу американских авиабаз в Ираке. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и повреждений», — написал он.

По словам Трампа, ситуация разворачивается «нормально». Он также отметил, что у США на сегодняшний день имеются «самые хорошо оснащенные военные в мире».

В ночь на 8 января базы США в Иране подверглись ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявивший, что она была осуществлена в рамках операции «Мученик Сулеймани». В Пентагоне подтвердили нападение. По данным источника CNN, в авиабазу Айн аль-Асад попали 13 ракет.

Накануне американские военные провели спецоперацию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада. В Тегеране пообещали «суровую месть» за гибель военачальника.