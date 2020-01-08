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Гибель Сулеймани ,  
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СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
О гибели 80 человек пишет иранский телеканал Press TV. Те же данные были приведены в эфире государственного телевидения Ирана, пишет Reuters. Погибшие — граждане Ирака, уточняет CNN со ссылкой на источник

Видео: IRIB News Agency

Около 80 человек погибли при ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке, сообщает иранский телеканал Press TV. При этом он отмечает, что не может «независимо подтвердить» точное число жертв.

В эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев, пишет Reuters. Агентство со ссылкой на неназванный источник утверждает, что, по «первоначальной информации», данных о гибели американцев во время обстрела нет.

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Точное число жертв он не уточнил. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.

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В ночь на среду, 8 января, несколько американских военных объектов в Ираке подверглось ракетному обстрелу. По данным источника ABC News, речь идет об атаке с применением баллистических ракет. Reuters со ссылкой на военных Ирака добавляет, что по одной из баз — Айн аль-Асад на западе страны — было выпущено 17 ракет, при этом две из них не взорвались.

Ответственность за атаки на себя взял Корпус стражей исламской революции, который заявил, что обстрел стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что ракетный обстрел со стороны Тегерана — самооборона, выполненная в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он также уточнил, что Тегеран не стремится к войне.

Сулеймани был убит в результате авиаудара США в Багдаде в ночь на 3 января. После этого Иран пообещал ответные военные меры и признал всех представителей американской армии террористами. Президент Дональд Трамп до этого предупреждал, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана готов нанести удар по 52 объектам в Иране с применением «новейшего оружия».

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«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и повреждений», — прокомментировал Трамп атаки на американские авиабазы. Он пообещал позднее сделать официальное заявление.

Автор: Артём Губенко
Теги: Ирак, атака, военная база, США
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