СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке

СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке

О гибели 80 человек пишет иранский телеканал Press TV. Те же данные были приведены в эфире государственного телевидения Ирана, пишет Reuters. Погибшие — граждане Ирака, уточняет CNN со ссылкой на источник

Видео: IRIB News Agency

Около 80 человек погибли при ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке, сообщает иранский телеканал Press TV. При этом он отмечает, что не может «независимо подтвердить» точное число жертв.

В эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев, пишет Reuters. Агентство со ссылкой на неназванный источник утверждает, что, по «первоначальной информации», данных о гибели американцев во время обстрела нет.

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Точное число жертв он не уточнил. Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.