Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Объема замороженных российских активов, вопрос изъятия которых обсуждает руководство ЕС, может хватить еще на несколько лет поддержки Украины. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал он. Песков отметил, что никто не хочет брать на себя ответственность за конфискацию активов, однако, по его словам, «деньги очень хотят».

Пресс-секретарь также напомнил об опасениях Бельгии, где хранится значительная часть этих средств: по его словам, там опасаются как государственной, так и персональной юридической ответственности за подобные действия. «Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги», — подчеркнул он.

Руководство ЕС обсуждает конфискацию замороженных российских активов для финансирования Украины. Еврокомиссия 3 декабря одобрила два механизма, включая «репарационный кредит» за счет активов России, который может быть утвержден квалифицированным большинством без согласия всех стран союза.

По данным Politico, рассматривается выделение Киеву €165 млрд, из которых €25 млрд размещены в частных банках стран ЕС, а €140 млрд — в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия выступила против инициативы, предупредив о репутационных рисках и отказавшись брать на себя ответственность в одиночку.

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.