Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины
Объема замороженных российских активов, вопрос изъятия которых обсуждает руководство ЕС, может хватить еще на несколько лет поддержки Украины. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал он. Песков отметил, что никто не хочет брать на себя ответственность за конфискацию активов, однако, по его словам, «деньги очень хотят».
Пресс-секретарь также напомнил об опасениях Бельгии, где хранится значительная часть этих средств: по его словам, там опасаются как государственной, так и персональной юридической ответственности за подобные действия. «Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги», — подчеркнул он.
Руководство ЕС обсуждает конфискацию замороженных российских активов для финансирования Украины. Еврокомиссия 3 декабря одобрила два механизма, включая «репарационный кредит» за счет активов России, который может быть утвержден квалифицированным большинством без согласия всех стран союза.
По данным Politico, рассматривается выделение Киеву €165 млрд, из которых €25 млрд размещены в частных банках стран ЕС, а €140 млрд — в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия выступила против инициативы, предупредив о репутационных рисках и отказавшись брать на себя ответственность в одиночку.
Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили