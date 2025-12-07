 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины

Песков: замороженных активов России хватит на пару лет поддержки Украины
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Объема замороженных российских активов, вопрос изъятия которых обсуждает руководство ЕС, может хватить еще на несколько лет поддержки Украины. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — сказал он. Песков отметил, что никто не хочет брать на себя ответственность за конфискацию активов, однако, по его словам, «деньги очень хотят».

Пресс-секретарь также напомнил об опасениях Бельгии, где хранится значительная часть этих средств: по его словам, там опасаются как государственной, так и персональной юридической ответственности за подобные действия. «Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги», — подчеркнул он.

Кремль счел феноменальной ситуацией разногласия Запада по активам России
Политика
Дмитрий Песков

Руководство ЕС обсуждает конфискацию замороженных российских активов для финансирования Украины. Еврокомиссия 3 декабря одобрила два механизма, включая «репарационный кредит» за счет активов России, который может быть утвержден квалифицированным большинством без согласия всех стран союза.

По данным Politico, рассматривается выделение Киеву €165 млрд, из которых €25 млрд размещены в частных банках стран ЕС, а €140 млрд — в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия выступила против инициативы, предупредив о репутационных рисках и отказавшись брать на себя ответственность в одиночку.

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
российские активы Дмитрий Песков Кремль Россия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Политика
FT предупредила, как конфискация активов России навредит статусу евро
Политика
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 15:34 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 15:34
Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США Политика, 15:58
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 15:58
Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако Общество, 15:57
Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем Политика, 15:52
Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения Общество, 15:51
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише Спорт, 15:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения Общество, 15:35
Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины Политика, 15:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15