Сын Трампа допустил, что его отец выйдет из мирного процесса по Украине
Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может выйти из мирного процесса на Украине. Об этом он сказал Sky News
на форуме в Дохе.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что американский лидер откажется от Украины, Трамп — младший сказал: «Думаю, он может. Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем».
Сын главы Белого дома назвал наркокартели «гораздо более явной и реальной опасностью для США, чем все, что [происходит] на Украине или в России». Хотя он и заявил, что не верит в то, что Украина будет «брошена», утверждает, что «американская общественность не желает [бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины]».
Материал дополняется
