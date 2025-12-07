 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сын Трампа допустил, что его отец выйдет из мирного процесса по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может выйти из мирного процесса на Украине. Об этом он сказал Sky News
на форуме в Дохе.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что американский лидер откажется от Украины, Трамп — младший сказал: «Думаю, он может. Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем».

Сын главы Белого дома назвал наркокартели «гораздо более явной и реальной опасностью для США, чем все, что [происходит] на Украине или в России». Хотя он и заявил, что не верит в то, что Украина будет «брошена», утверждает, что «американская общественность не желает [бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины]».

Материал дополняется

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
