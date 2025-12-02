 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом после визита Уиткоффа в Москву
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский готов встретиться с Трампом в случае удачных переговоров американской делегации с Путиным в Москве 2 декабря. Он пригласил Уиткоффа в Киев, но признал, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом пройдут хорошо, то он готов «очень быстро» встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова приводит Sky News.

«Я готов поддержать все сигналы [приближающие окончание войны], я готов встретиться с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних переговоров», — пояснил он.

Вместе с этим Зеленский выступил за то, чтобы мирный план был «открытым, честным и справедливым», а не обсуждался «за спиной Украины». Он добавил, что Киеву необходимо понять, какими будут будущие гарантии безопасности и как они будут работать.

Зеленский также заявил, что готов принять Уиткоффа в Киеве. «Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный, конкретный диалог, а не просто на слова, мы встретимся, и буду очень рад его приезду на Украину», — заявил Зеленский, добавив, что в ближайшие дни этого, скорее всего, не произойдет.

Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу
Политика
Владимир Зеленский

Ранее президент Украины заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Последний проект мирного плана состоит из 20 пунктов, над которыми работали на переговорах в Женеве и Флориде, пояснил Зеленский. Однако «некоторые вещи еще предстоит проработать», добавил он. Кроме того, украинский лидер назвал территориальные переговоры, использование замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами переговоров.

После переговоров во Флориде по мирному плану США Зеленский отмечал, что дискуссии сторон сводятся к трем темам. Территориальный вопрос — самый сложный, добавил он.

2 декабря проходит встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. По данным Axios, после этого американские переговорщики отправятся «в европейскую страну и встретятся там с украинским президентом», чтобы проинформировать его об итогах беседы с российским лидером. Предположительно, это произойдет уже 3 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Стив Уиткофф мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о появлении шанса на завершение конфликта
Политика
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу
Политика
Зеленский дал тайные директивы делегации Украины на мирных переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:48
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38
Saxo Bank предсказал «день Q», Британию в ЕС и «Оземпик» для котов Экономика, 19:37
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 19:33