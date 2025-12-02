Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом после визита Уиткоффа в Москву

Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве

Зеленский готов встретиться с Трампом в случае удачных переговоров американской делегации с Путиным в Москве 2 декабря. Он пригласил Уиткоффа в Киев, но признал, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом пройдут хорошо, то он готов «очень быстро» встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова приводит Sky News.

«Я готов поддержать все сигналы [приближающие окончание войны], я готов встретиться с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних переговоров», — пояснил он.

Вместе с этим Зеленский выступил за то, чтобы мирный план был «открытым, честным и справедливым», а не обсуждался «за спиной Украины». Он добавил, что Киеву необходимо понять, какими будут будущие гарантии безопасности и как они будут работать.

Зеленский также заявил, что готов принять Уиткоффа в Киеве. «Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный, конкретный диалог, а не просто на слова, мы встретимся, и буду очень рад его приезду на Украину», — заявил Зеленский, добавив, что в ближайшие дни этого, скорее всего, не произойдет.

Ранее президент Украины заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Последний проект мирного плана состоит из 20 пунктов, над которыми работали на переговорах в Женеве и Флориде, пояснил Зеленский. Однако «некоторые вещи еще предстоит проработать», добавил он. Кроме того, украинский лидер назвал территориальные переговоры, использование замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами переговоров.

После переговоров во Флориде по мирному плану США Зеленский отмечал, что дискуссии сторон сводятся к трем темам. Территориальный вопрос — самый сложный, добавил он.

2 декабря проходит встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. По данным Axios, после этого американские переговорщики отправятся «в европейскую страну и встретятся там с украинским президентом», чтобы проинформировать его об итогах беседы с российским лидером. Предположительно, это произойдет уже 3 декабря.