Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, независимо от того, как будет выглядеть мирная сделка, пишет Politico.

По слова чиновников Белого дома, у Трампа нет красных линий — главное, чтобы обе стороны конфликта согласились на сделку.

«Конечная цель — мир. Это самое главное, чего можно здесь достичь», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. «Это главное, чего он [Трамп] хочет», — подчеркнул собеседник.

По его словам, Трамп одобрит любое соглашение, «к которому обе стороны смогут прийти как можно скорее».

Глава Белого дома 25 ноября заявил, что мирная сделка «очень близка». Позднее он сообщил в Truth Social, что поручил своему посланнику Стиву Уиткоффу отправиться в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Украиной. По словам Трампа, его встреча с российским и украинским коллегами возможна только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению.

Материал дополняется