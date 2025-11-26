 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, независимо от того, как будет выглядеть мирная сделка, пишет Politico.

По слова чиновников Белого дома, у Трампа нет красных линий — главное, чтобы обе стороны конфликта согласились на сделку.

«Конечная цель — мир. Это самое главное, чего можно здесь достичь», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. «Это главное, чего он [Трамп] хочет», — подчеркнул собеседник.

По его словам, Трамп одобрит любое соглашение, «к которому обе стороны смогут прийти как можно скорее».

Глава Белого дома 25 ноября заявил, что мирная сделка «очень близка». Позднее он сообщил в Truth Social, что поручил своему посланнику Стиву Уиткоффу отправиться в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, а министру армии США Дэну Дрисколлу — контактировать с Украиной. По словам Трампа, его встреча с российским и украинским коллегами возможна только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 01:49 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 01:49
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов решил отдать государству усадьбу Общество, 01:40
Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев Политика, 01:32
«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95% Общество, 01:00
Ермак после поручения Трампа анонсировал визит Дрисколла Политика, 00:49
Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине Политика, 00:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Запорожской области около 40 тыс. человек остались без света Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года Недвижимость, 00:01
В России в полтора раза выросла доля «повторных ипотечников»Подписка на РБК, 00:00
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 25 ноя, 23:44
В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур после налета БПЛА Политика, 25 ноя, 23:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 25 ноя, 23:40