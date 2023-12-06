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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен предупредил об «одном из последних» пакетов помощи Украине

США выделили Украине пакет военной помощи на сумму $175 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США выделили Украине новый пакет военной помощи, его размер составляет $175 млн, следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

В пакет вошли:

  • боеприпасы для ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM;
  • противотанковое вооружение;
  • боеприпасы для стрелкового оружия.

При этом Блинкен предупредил, что если конгресс США не примет меры по одобрению запроса президента Джо Байдена о дополнительном финансировании национальной безопасности, то это будет «один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые можно предоставить Украине». «Нам нужно, чтобы конгресс действовал немедленно», — подчеркнул госсекретарь США.

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Джо Байден

В октябре Байден просил конгресс одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю и Тайваню. Однако эту инициативу еще не согласовали: конгрессмены спорят, выделять этим странам деньги совместно или раздельно.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон исчерпал 97% выделенного на эти цели объема финансирования. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупреждала, что средства для Украины закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил о «большом риске» поражения в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от США.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину.

Теги
Энтони Блинкен США Госдепартамент США Украина военная помощь
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