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Политика ,  
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В Азербайджане проведут внеочередные выборы президента

Алиев назначил на февраль внеочередные президентские выборы в Азербайджане
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, следует из распоряжения действующего президента страны Ильхама Алиева.

«Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и их проведение в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики», — говорится в указе главы государства.

Материал дополняется.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана

24 декабря 1961 года

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