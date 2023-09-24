Владимира Кара-Мурзу доставили в омскую колонию

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, «фейках» об армии и деятельности «нежелательной организации». Отбывать срок он будет в омской колонии, где его отправили в штрафной изолятор

Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) (Фото: vadim.prokhorov.12 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) прибыл в ИК-6 в Омской области, где будет отбывать назначенный ему судом 25-летний срок в колонии строгого режима, сообщил РБК адвокат Вадим Прохоров.

Прохоров напомнил, что у Кара-Мурзы есть диагноз полинейропатия (как последствие двух отравлений в 2015 и 2017 годах), «который даже российским законодательством отнесен к диагнозам, препятствующим отбыванию наказания». В СИЗО «Водник» в Москве, где до этапирования находился Кара-Мурза, препятствовали проведению его медицинского обследования, теперь защитники будут ждать его проведения в Омске. «С таким диагнозом, даже если администрация колонии не принимает каких-либо усилий, чтобы еще больше осложнить жизнь, долго человек протянуть не может», — добавил Прохоров.

В своем Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) юрист разместил фрагмент письма Кара-Мурзы, в котором тот рассказал, что в омском СИЗО № 1 его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), назначенный в нем срок он не отбыл полностью и будет «досиживать» его в ИК. Прохоров отмечает, что в СИЗО оппозиционер находился недолго, сутки-двое, «что он мог успеть за это время натворить, совершенно непонятно».

«Будем выяснять, что там с этим ШИЗО. У Владимира интеллигентный и уравновешенный характер, он человек законопослушный, понятно, что никаких оснований, но что, почему и как, пока непонятно, завтра адвокат пойдет на встречу с ним в колонии», — отметил Прохоров.

РБК направил запрос в УФСИН по Омской области.

Кара-Мурзу арестовали в апреле прошлого года. В совокупности ему предъявили три обвинения: по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии), ст. 284.1 (деятельность «нежелательной организации»), ст. 275 (государственная измена).

Год спустя Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Также ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

В своем последнем слове на заседании Кара-Мурза заявил, что его преследуют за политические взгляды и он не раскаивается.

В июле Первый апелляционный суд отклонил жалобу оппозиционера на приговор. Из «Водника» его этапировали 4 сентября, 21 сентября он прибыл в омскую колонию.