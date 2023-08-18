Война санкций ,
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Канада ввела санкции против трех судов Москвы
Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического судов и Мосгорсуда
Здание МИД Канады
Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического судов и Мосгорсуда, сообщается на сайте правительства. Оттава объяснила решение нарушением прав человека в России.
Под ограничения также попали 15 граждан.
Санкции связаны с уголовным преследованием политиков Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) и Алексея Навального. Кара-Мурза осужден Мосгорсудом на 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про армию. Навальный приговорен тем же судом к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме.
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