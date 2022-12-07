Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» целостности Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вдет РБК.

«Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории после Второй мировой войны получила по решению Сталина», — сказал он.

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