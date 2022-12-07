Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» целостности Украины
Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины
Владимир Путин
Президент Владимир Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вдет РБК.
«Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории после Второй мировой войны получила по решению Сталина», — сказал он.
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