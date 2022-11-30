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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин заявил о планах Польши аннексировать части трех областей Украины

Глава СВР Нарышкин: Польша намерена аннексировать часть территории трех областей Украины
По словам главы СВР Нарышкина, Польша «форсирует подготовку» к аннексии части «западноукраинских земель» и даже распространила информацию о подготовке референдума по этому вопросу на Украине. Варшава это опровергла
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Власти Польши намерены получить «компенсацию» за помощь Украине в виде части территории — «Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», заявил в интервью «РИА Новости» глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством приня­то решение использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них референ­думов», — предупредил Нарышкин.

По его словам, спецслужбы Польши уже «слили» украинским СМИ информацию о подготовке к проведению во Львовской области голосования по вопросу присоединения к Польше, чтобы проанализировать реакцию граждан.

Украинский телеканал ТСН писал 29 ноября, что в соцсетях распространилась фотография «документа», из которого следует, что Варшава готовится провести такой плебисцит. Польский МИД назвал распространение данных сообщений «дезинформацией». В Twitter пресс-секретаря ведомства Лукаша Ясины говорится, что фотография, «которая должна была подтвердить эти тезисы», является подделкой, а изображенный на ней «документ» «не соответствует действительности».

Нарышкин рассказал, что Польша собирается «действовать инициативно и настойчиво» из опасений, что союзники по НАТО и Россия зимой смогут о чем-то договориться. Поэтому польский президент Анджей Дуда уже поручил «подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину».

Глава СВР указал, что «точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года» — уничтожение поляков на территории Западной Украины членами Украинской повстанческой армии (признана в России экстремистской и запрещена). Это событие, по словам Нарышкина, могут приравнять к эпизоду геноцида польского народа.

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Нарышкин и ранее делал заявления о том, что Польша хочет взять под контроль часть украинской территории. Прежде он говорил, что речь идет о военном сценарии. В апреле Нарышкин утверждал, что планируется ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Варшава отрицала наличие подобных намерений.

В июне руководитель СВР рассказывал, что Польша хочет создать «прокси-государство» на своих «исторических» территориях на Украине, а в центральной части — «буферную зону», чтобы «избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией».

Теги
Сергей Нарышкин Польша Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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