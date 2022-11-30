Нарышкин заявил о планах Польши аннексировать части трех областей Украины
Власти Польши намерены получить «компенсацию» за помощь Украине в виде части территории — «Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», заявил в интервью «РИА Новости» глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», — предупредил Нарышкин.
По его словам, спецслужбы Польши уже «слили» украинским СМИ информацию о подготовке к проведению во Львовской области голосования по вопросу присоединения к Польше, чтобы проанализировать реакцию граждан.
Украинский телеканал ТСН писал 29 ноября, что в соцсетях распространилась фотография «документа», из которого следует, что Варшава готовится провести такой плебисцит. Польский МИД назвал распространение данных сообщений «дезинформацией». В Twitter пресс-секретаря ведомства Лукаша Ясины говорится, что фотография, «которая должна была подтвердить эти тезисы», является подделкой, а изображенный на ней «документ» «не соответствует действительности».
Нарышкин рассказал, что Польша собирается «действовать инициативно и настойчиво» из опасений, что союзники по НАТО и Россия зимой смогут о чем-то договориться. Поэтому польский президент Анджей Дуда уже поручил «подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину».
Глава СВР указал, что «точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года» — уничтожение поляков на территории Западной Украины членами Украинской повстанческой армии (признана в России экстремистской и запрещена). Это событие, по словам Нарышкина, могут приравнять к эпизоду геноцида польского народа.
Нарышкин и ранее делал заявления о том, что Польша хочет взять под контроль часть украинской территории. Прежде он говорил, что речь идет о военном сценарии. В апреле Нарышкин утверждал, что планируется ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Варшава отрицала наличие подобных намерений.
В июне руководитель СВР рассказывал, что Польша хочет создать «прокси-государство» на своих «исторических» территориях на Украине, а в центральной части — «буферную зону», чтобы «избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией».