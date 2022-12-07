США заявили, что не препятствуют разработке Киевом дальнобойного оружия

Накануне WSJ сообщала, что США перед отправкой на Украину РСЗО HIMARS ограничивают их возможную дальнобойность. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США не мешают Киеву разрабатывать собственное оружие большой дальности

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Соединенные Штаты не препятствуют Украине в развитии собственных вооружений большой дальности, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции по итогам американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два» в Вашингтоне.

«Вопрос заключался в том, стремятся ли США воспрепятствовать Украине в создании собственного потенциала для нанесения ударов большой дальности. Короткий ответ — нет. Мы этого, безусловно, не делаем», — сказал он.

Остин также добавил, что США уже потратили на военную помощь Украине более $19 млрд и «вовлекли» союзников и партнеров для поддержки Киева.

На той же пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по территории России, однако намерен продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты».

После начала российской спецоперации украинские власти неоднократно просили США предоставить их дальнобойное вооружение, в том числе ракеты ATACMS (дальность действия до 300 км). Такие ракеты можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки которых США ранее передали Украине.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на «официальных лиц США» сообщала, что HIMARS, которые поступили на вооружение Украины, были модифицированы так, чтобы они не могли быть использованы для стрельбы дальнобойными ракетами ATACMS. Сейчас для HIMARS на Украине поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км.

Кроме HIMARS в конфликте на Украине Киев применяет советские системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». Также Украине в разное время были переданы чешские РСЗО RM-70, турецкие TRLG-230, французские LRU и др.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл поставку дальнобойных РСЗО Украине путем к мировой войне