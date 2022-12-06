В МИДе назвали условие возврата к обсуждению гарантий безопасности

Сергей Рябков (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Россия готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом при его заинтересованности, но просить сама не будет, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков журналистам в кулуарах «Примаковских чтений», передает «РИА Новости».

«Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но <...> мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим. Люди должны сделать выводы из происходящего собственные. И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет», — сказал он.

По словам Рябкова, «Запад ушел от реального диалога на эту тему, по сути дела отринул и отверг эти предложения», а заявления о возвращении к обсуждению показывают «здравомыслие некоторых политиков» и их умение «воспринимать сигналы» российской стороны. Однако, указал замглавы МИДа, сейчас «доминирующий тренд» на Западе складывается не в пользу таких инициатив.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения военных действий на Украине, в том числе подумать о новой архитектуре безопасности и предоставить гарантии безопасности России, «когда она вернется за стол переговоров».

Комментируя его слова, Рябков отметил, что при этом из Вашингтона и со стороны высших должностных лиц европейской внешнеполитической службы звучали определенные сигналы, «которые «обнуляют» такого рода заявления».

В декабре прошлого года Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала нерасширения альянса на восток, в том числе отказа от принятия в его состав бывших республик СССР, а также отказа от размещения военных баз США на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров по этому вопросу, но сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с заявлением французского президента, сказал, что сдвигов в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет.

До слов Макрона канцлер Германии Олаф Шольц призывал восстановить в Европе те механизмы безопасности, которые были созданы после холодной войны, но только при условии, что Москва будет соблюдать их. «Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе», — заявил он.