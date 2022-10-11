Медведев назвал поставку дальнобойных РСЗО Украине путем к мировой войне

Зампред Совета безопасности в традиционно резких выражениях описал западных политиков и предупредил их против поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Поставка Украине реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет к необратимым последствиям мировой войны, предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, утверждение генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, является прямым подтверждением «блоком своего участия в войне против нашей страны».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Он считает, что альянс не должен допустить такого исхода.

«Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — сказал Столтенберг.

В Киеве неоднократно заявляли, что добиваются от США поставок ракетных систем HIMARS большего радиуса действия, чем те, что уже принимают участие в боевых действиях. В июле 2022 года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», — сказал тогда Салливан. Он отметил, что США делают все необходимое для поддержки и защиты Украины, однако их цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.

После российских ударов по инфраструктурным объектам Украины 10 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США, в котором призвал снять ограничения на поставки некоторых вооружений Украине.

Стефанчук призвал администрацию американского президента Джо Байдена «прекратить вести себя сдержанно» и согласовать поставки Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin, можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS. На прошлой неделе The Wall Street Journal писала со ссылкой на одного из конгрессменов, что согласовать поставки таких ракет мешают «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму».

В начале октября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев обсуждает с США возможность поставок ракет с радиусом действия выше, чем у HIMARS. О переговорах с США по поводу поставок ракет большой дальности ранее говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не исключаю вариант, что Соединенные Штаты примут положительное решение по этому конкретному виду оружия», — сказал он.

