Минобороны ответило на обвинения США в инсценировке химатаки в Алеппо

В Госдепе заявили, что кадры из Алеппо были постановкой российский и сирийских властей. Российские военные настаивают, что химоружие собирались применить террористы и что этому есть доказательства

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У России есть доказательства того, что боевики собирались применить боеприпасы с отравляющими элементами в сирийском городе Алеппо 24 ноября, сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

Заявления Пентагона о том, что сообщения Москвы и Дамаска являются фальсификацией, в Минобороны назвали попыткой ​надавить на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы не дать провести объективное расследование произошедшего.

В Москве подчеркнули, что боевики и члены организации «Белые каски» получают отравляющие вещества от западных спецслужб, и поставки «синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии».​

«Белые каски» — опирающаяся на волонтеров неправительственная организация, оказывающая помощь местному населению на подконтрольных оппозиции территориях. Ее члены настаивают, что не занимают сторон в сирийском конфликте. Россия считает, что за «Белыми касками» стоит Запад, а ее активисты занимаются инсценировками и сотрудничают с боевиками.

​24 ноября сирийское агентство SANA сообщило, что боевики обстреляли Дамаск снарядами с отравляющим веществом. Российские военные на следующий день заявили, что нанесли удары по этим вооруженным формированиям.

Но в Госдепе ранее в пятницу, 7 декабря, заявили, что химоружие применили силы, поддерживающие правительство Башара Асада. В ведомстве добавили, что на самом деле применялся слезоточивый газ. По мнению властей США, цель России и Дамаска заключалась в том, чтобы подорвать режим прекращения огня в соседнем Идлибе.

Ситуация, когда Москва, Дамаск и Вашингтон обвиняют друг друга в применении запрещенного оружия, происходит не впервые. Один из таких случаев произошел после химической атаки в пригороде Дамаска Дума в апреле 2018 года, когда погибли не менее 70 человек. США и другие страны НАТО возложили ответственность на Дамаск. Россия и Сирия настаивали, что инцидент был постановкой с целью очернить правительство Асада. В итоге западная коалиция нанесла точечные ракетные удары по военным объектам сирийского правительства. Президент Владимир Путин расценил это как акт агрессии против Сирии, но отвечать военными методами Москва не стала.

Расследованием произошедшего занимается ОЗХО. В июле организация выпустила промежуточный отчет, в котором говорилось о следах химикатов на месте предполагаемой атаки.​