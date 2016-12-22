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США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо
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США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо
Политика, 22:16
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США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо
Москва и Дамаск ложно обвинили сирийских боевиков в химатаке в Алеппо 24 ноября, считает Госдеп. Вашингтон полагает, что на самом деле российские и сирийские представители использовали для инсценировки слезоточивый газ
Фото: Sana / Reuters

Госдепартамент США в пятницу выпустил заявление по поводу инцидента, который имел место в Алеппо 24 ноября. По данным сирийского агентства SANA и российского Минобороны, в этот день в некоторых районах Алеппо боевики обстреляли мирное население химическими боеприпасами, после чего российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, устроивших обстрелы.

Вашингтон заявляет, что Россия и Сирия ложно обвинили сирийских боевиков в обстреле Алеппо. «Соединенные Штаты категорически опровергают эту информацию и имеют достоверные данные, что просирийские силы, скорее всего, использовали слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября», — сказано в заявлении Госдепа.

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Вашингтон подчеркивает, что располагает информацией о том, что в инциденте участвовали представители российской и сирийской сторон. Госдеп полагает, что таким образом обе страны рассчитывали «подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе».

SANA заявила об обстреле боевиками Алеппо химическими снарядами
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«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что представители сирийского режима незамедлительно взяли под контроль место нападения, что позволило им потенциально сфабриковать образцы и загрязнить участок до того, как к расследованию приступили члены Организации по запрещению химического оружия», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

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Вашингтон призвал Москву и Сирию не вмешиваться в места атак и обеспечить безопасность независимых инспекторов, чтобы те могли провести беспристрастное расследование.

Об обстреле жилых кварталов Алеппо 24 ноября сообщило сирийское государственное агентство SANA. Сообщалось, что обстрелы вели сирийские боевики. После обстрела сирийские военные нанесли удары по позициям боевиков. На следующий день Минобороны России также отчиталось об ударах российских ВКС по боевикам, обстрелявшим Алеппо химическими боеприпасами.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Госдеп , Сирия , химатака
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Минобороны ответило на обвинения США в инсценировке химатаке в Алеппо Политика
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