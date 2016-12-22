Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо химоружием боевикам

Российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, которая в субботу обстреляла Алеппо боеприпасами с химическом оружием, заявили в Минобороны

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Самолеты ВКС России уничтожили боевиков, которые обстреляли Алеппо химическими боеприпасами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Российская авиация нанесла удар по артиллерии боевиков, которая накануне, 24 ноября, вела обстрел «мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами». ​«В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены», — сказал представитель военного ведомства.

Артиллерия боевиков была обнаружена российскими разведчиками в демилитаризованной зоне провинции Идлиб, были «выявлены признаки подготовки к их повторному применению», добавил Конашенков. Он подчеркнул, что Россия заранее предупредила Турцию Конашенков отметил, что до удара самолетов РФ по террористам «турецкая сторона была предупреждена заранее по «горячей линии связи».

Как сообщало ранее сирийской госагентство SANA, в результате обстрела района аль-Халидия и улицы Нил в Алеппо пострадали 107 человек. По сведениям, сирийского Минздрава, боевиками, «вероятно, использовался хлорный газ». Пострадавшие страдали от удушья. Степень сложности их ранений оценили как легкие и средние.

После заявления об обстреле Алеппо боеприпасами с химическим оружием в город прибыли российские военные химики. Конашенков также говорил, что предварительно, город был обстрелян боеприпасами с хлором.