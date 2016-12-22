ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,77 65,91 EUR Нал. 75,76 74,84 USD Бирж. 66,19 +0,57 EUR Бирж. 75,05 +0,20 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3951,30 -429,70 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо химоружием боевикам
Лента новостей
Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 15:59, РБК и Thomson Reuters Лавров призвал не ждать сенсаций от встречи Путина и Трампа 15:35, Политика CNN сообщил о получении Лондоном доступа к внутренним документам Facebook 15:14, Политика ФСБ предупредила Киев о последствиях из-за ситуации в Керченском проливе 15:05, Политика Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 14:49, РБК и EXMO Жена Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства 14:32, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн 14:00, Спорт В Совфеде назвали Порошенко инициатором провокации ВМС Украины 13:58, Политика Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 13:48, РБК и Toyo 20-летний финский хоккеист забросил пять шайб в матче НХЛ 13:27, Спорт Появились фотографии нарушивших границу России кораблей ВМС Украины 13:15, Политика Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit 12:54, Политика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 12:45, РБК и Lenovo Фигуристка Медведева объяснила худший в карьере результат на Гран-при 12:37, Спорт СМИ рассказали о состоянии здоровья экс-президента Зимбабве Мугабе 12:37, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 11:45, РБК и Thomson Reuters Самый большой стадион Аргентины закрыли после массовых беспорядков 11:37, Спорт В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей 11:29, Общество В Балашихе сгорел ангар на строительном рынке 11:27, Общество В ФСБ заявили о трех нарушивших границу кораблях ВМС Украины 10:57, Политика СМИ назвали сумму первого транша для Украины по новой программе МВФ 10:51, Политика Российский боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе 10:28, Спорт Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области 10:15, Общество Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 10:00, РБК и Volkswagen СМИ узнали об отказе арестованного главы Nissan признать себя виновным 09:58, Бизнес Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков 09:47, Общество В Хакасии спасатели начали поиски пропавших туристов на снегоходах 09:26, Общество В нескольких районах Кузбасса и Алтайского края нарушено энергоснабжение 08:48, Общество
Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо химоружием боевикам
Политика, 16:01
0
Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо химоружием боевикам
Российская авиация нанесла удары по артиллерии боевиков, которая в субботу обстреляла Алеппо боеприпасами с химическом оружием, заявили в Минобороны
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Самолеты ВКС России уничтожили боевиков, которые обстреляли Алеппо химическими боеприпасами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Российская авиация нанесла удар по артиллерии боевиков, которая накануне, 24 ноября, вела обстрел «мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами». ​«В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены», — сказал представитель военного ведомства.

Артиллерия боевиков была обнаружена российскими разведчиками в демилитаризованной зоне провинции Идлиб, были «выявлены признаки подготовки к их повторному применению», добавил Конашенков. Он подчеркнул, что Россия заранее предупредила Турцию Конашенков отметил, что до удара самолетов РФ по террористам «турецкая сторона была предупреждена заранее по «горячей линии связи».

Как сообщало ранее сирийской госагентство SANA, в результате обстрела района аль-Халидия и улицы Нил в Алеппо пострадали 107 человек. По сведениям, сирийского Минздрава, боевиками, «вероятно, использовался хлорный газ». Пострадавшие страдали от удушья. Степень сложности их ранений оценили как легкие и средние.

После заявления об обстреле Алеппо боеприпасами с химическим оружием в город прибыли российские военные химики. Конашенков также говорил, что предварительно, город был обстрелян боеприпасами с хлором.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Алеппо , Сирия
Главное
ФСБ предупредила Киев о последствиях из-за ситуации в Керченском проливе Политика
Материалы по теме
SANA сообщило об увеличении числа пострадавших в Алеппо до 107 человек Политика
Российские военные химики прибыли в Алеппо после заявления об обстреле Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter