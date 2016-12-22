SANA заявила об обстреле боевиками Алеппо химическими снарядами

Боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами находящийся под контролем правительства город Алеппо. Об этом сообщает государственное агентство SАNА.

Как рассказали агентству, под удар снарядов с «токсичным газом» попал район Халидия, что привело к жертвам среди мирного населения. К настоящему моменту говорится о 44 пострадавших от удушья.

Юго-восточная и северная часть города Алеппо — довоенной экономической столицы Сирии — с 2012 года находились под контролем группировок оппозиции и исламистов. Город перешел под полный контроль правительственных сил в декабре 2016 года, после нескольких месяцев тяжелых боев. По соглашению с Дамаском, согласившиеся на перемирие представитель оппозиционных и исламистских группировок были вывезены вместе с семьями в провинцию Идлиб. Сейчас оппозиция сохраняет контроль над западными и юго-западными пригородами Алеппо и частью одноименной провинции.