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Chevron $158 (+34,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 05.12.19 Купить
Regeneron $480 (+28,76%) прогноз UBS к 06.11.19 Купить
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Трамп предложил бывшую тележурналистку на должность постпреда США при ООН
По словам президента, Хизер Нойерт «очень талантливая и очень умная» сотрудница. Ранее о выдвижении ее кандидатуры на пост посла в Объединенных Нациях сообщали источники Bloomberg и Fox News
Хизер Нойерт (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

Президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру представителя Госдепартамента Хизер Нойерт на пост нового постпреда США при ООН вместо Никки Хейли. Об этом он заявил перед отъездом из Белого дома в Канзас-Сити, сообщает Associated Press. По словам Трампа, Нойерт «очень талантливая и очень умная» сотрудница.

Постпредство США при ООН в Twitter поздравило Нойерт с назначением на новую должность и пожелало ей успехов в работе. 

Источники Bloomberg 7 декабря сообщали о назначении Нойерт постпредом США при ООН. По словам одного из собеседников агентства, Нойерт согласилась занять новый пост. В начале ноября о смене места работы Нойерт заявили источники Fox News. По данным Bloomberg, кандидатуру Нойерт «горячо поддержал» госсекретарь Майк Помпео, при том что бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон «вычеркнул» ее из своего ближайшего окружения.

Bloomberg отмечает, что кандидатура Нойерт является необычной, поскольку у нее мало опыта в работе на государственных должностях и на дипслужбе. Агентство отмечает, что Хейли также испытывала недостаток опыта, однако она смогла компенсировать это своим губернаторским прошлым.​

Хизер Нойерт в 1998–2005 годах была корреспондентом на Fox News Channel, после чего два года работала на ABC News, а затем вернулась на Fox. В апреле 2017 года она заняла пост официального представителя Госдепартамента.

Политика
Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН

Предыдущий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку в начале октября текущего года, она заняла эту должность в январе 2017 года. Кандидатами на ее должность называли экс-заместителя помощника президента США по нацбезопасности, бывшего советника по экономическим инвестициям Дину Паэулл, а также посла в Канаде Келли Крафт.

Трамп в середине октября подчеркивал, что предпочел бы видеть женщину в качестве постпреда при ООН. «Мне самому интересно, как так получилось, но это так. Она [Хейли] сделала это очень гламурной позицией», — отмечал американский президент. 

Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, Хизер Нойерт, постпред, ООН
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