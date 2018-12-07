Трамп предложил бывшую тележурналистку на должность постпреда США при ООН

По словам президента, Хизер Нойерт «очень талантливая и очень умная» сотрудница. Ранее о выдвижении ее кандидатуры на пост посла в Объединенных Нациях сообщали источники Bloomberg и Fox News

Хизер Нойерт (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

Президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру представителя Госдепартамента Хизер Нойерт на пост нового постпреда США при ООН вместо Никки Хейли. Об этом он заявил перед отъездом из Белого дома в Канзас-Сити, сообщает Associated Press. По словам Трампа, Нойерт «очень талантливая и очень умная» сотрудница.

Постпредство США при ООН в Twitter поздравило Нойерт с назначением на новую должность и пожелало ей успехов в работе.

Источники Bloomberg 7 декабря сообщали о назначении Нойерт постпредом США при ООН. По словам одного из собеседников агентства, Нойерт согласилась занять новый пост. В начале ноября о смене места работы Нойерт заявили источники Fox News. По данным Bloomberg, кандидатуру Нойерт «горячо поддержал» госсекретарь Майк Помпео, при том что бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон «вычеркнул» ее из своего ближайшего окружения.

Bloomberg отмечает, что кандидатура Нойерт является необычной, поскольку у нее мало опыта в работе на государственных должностях и на дипслужбе. Агентство отмечает, что Хейли также испытывала недостаток опыта, однако она смогла компенсировать это своим губернаторским прошлым.​