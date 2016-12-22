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Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН
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Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН
Политика, 05:58
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Bloomberg узнал о решении Трампа назначить Нойерт постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить представителя Госдепартамента Хизер Нойерт постпредом при ООН вмести Никки Хейли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Один из собеседников агентства рассказал, что Нойерт согласилась занять должность постпреда США, и что ее назначение объявят в пятницу, 7 декабря.

В начале ноября телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что Трамп предложил Нойерт стать постпредом при ООН во время встречи в Белом доме 29 октября. Однако источник не уточнял, приняла ли она предложение. Эту информацию подтверждали собеседники CNN.

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Хизер Нойерт стала представителем Госдепа США в апреле 2017 года после работы в Fox News. Действующий постпред Никки Хейли подала в отставку в октябре.

Среди кандидатов в постпреды США при ООН также назывались бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл и американских посол в Канаде Келли Крафт.

Теги: постпред , ООН , Хизер Нойерт
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