Туроператоры оценили влияние запрета мультивиз на отдых россиян в ЕС

На турпоток в Европу ограничение выдачи многократных шенгенов не повлияет, заявили РБК в Ассоциации туроператоров России. Консульства стран ЕС и так практически не выдают мультивизы, указывают в Российском союзе туриндустрии

Многократные шенгенские визы в настоящее время получает минимальное число российских заявителей, и чаще всего это люди, направляющиеся в Европу с деловыми целями, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Еврокомиссия 7 ноября объявила о введении запрета на выдачу мультивиз россиянам.

«Консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. Бывают, конечно, отдельные случаи, но это очень большая редкость», — отмечает соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

Получение многократных шенгенов стало скорее «приятным исключением, чем правилом», при этом наиболее лояльным к гражданам России остается консульство Венгрии, указывает заместитель гендиректора «Туртранс-Вояж» Наталья Квиникадзе.

Вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил РБК, что на классический турпоток в Европу введенные Брюсселем ограничения не повлияют. По его словам, обычные туристы получают визы для поездок в 95% случаев. Как говорит Мурадян, вопрос больше не в том, какую визу дадут, а не сократят ли еще количество слотов для подачи заявлений, поскольку это и влияет на количество поездок.

«На мой взгляд, борьба это не с туризмом, а с бизнесом, потому что во многом это [мультивизы] нужны были бизнесменам, возможность ездить, путешествовать. Для часто путешествующих людей это, конечно, все усложняет. Это и дополнительные затраты, это и дополнительные нервы», — считает он.

Шенгенская мультвиза (их выдают 29 стран — участниц одноименного соглашения) позволяет туристам многократно посещать страны Евросоюза. Срок действия таких виз может быть от нескольких месяцев до нескольких лет. Брюссель, ограничив выдачу многократных шенгенов, сделал исключение для россиян, чьи родственники постоянно проживают в ЕС, а также для тех, кто занят в транспортной отрасли, — это моряки, водители и железнодорожники. Кроме того, уже выданные мультивизы останутся действительными, пообещали в Еврокомиссии.