Страны ЕС смогут сокращать сроки действия уже выданных россиянам виз
По новым правилам, страны Евросоюза могут сократить действие уже выданных россиянам многократных шенгенских виз, следует из решения Еврокомиссии.
«[Новые правила] не исключают возможности для государств-членов <...> сократить срок действия визы, выданной лицам, подпадающим под действие данного решения», — говорится в документе.
При этом, несмотря на введенный 7 ноября запрет на выдачу россиянам мультивиз, отдельные государства ЕС сохраняют возможность оформлять такие визы для отдельных категорий граждан. Например, для политических диссидентов, независимых журналистов, правозащитников, представителей организаций гражданского общества и других.
По новым правилам, россияне должны будут подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз. Полный запрет на выдачу виз для граждан России в Еврокомиссии исключили.
В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».
Помимо этого, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.
