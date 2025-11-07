Страны ЕС смогут сокращать сроки действия уже выданных россиянам виз

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По новым правилам, страны Евросоюза могут сократить действие уже выданных россиянам многократных шенгенских виз, следует из решения Еврокомиссии.

«[Новые правила] не исключают возможности для государств-членов <...> сократить срок действия визы, выданной лицам, подпадающим под действие данного решения», — говорится в документе.

При этом, несмотря на введенный 7 ноября запрет на выдачу россиянам мультивиз, отдельные государства ЕС сохраняют возможность оформлять такие визы для отдельных категорий граждан. Например, для политических диссидентов, независимых журналистов, правозащитников, представителей организаций гражданского общества и других.

По новым правилам, россияне должны будут подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз. Полный запрет на выдачу виз для граждан России в Еврокомиссии исключили.

В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».

Помимо этого, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.