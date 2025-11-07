Захарова задалась вопросом о кредитоспособных туристах в Европе

Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Европейской комиссии ограничить выдачу многократных шенгенских виз россиянам.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?» — сказала Захарова «РИА Новости».

Ранее 7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз россиянам, следует из распространенного заявления. Теперь гражданам России нужно будет подавать заявление на новую визу каждый раз при планах поехать в Евросоюз.

Кроме того, ЕК распорядилась усилить проверки при выдаче россиянам разовых шенгенских виз.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после начала в феврале 2022 года военной операции на Украине. Тогда Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Кроме того, осенью 2023 года Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв эти машины к запрещенному импорту.