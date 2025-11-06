 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

ЕК считает, что получение россиянами гражданства Сербии «представляет потенциальные риски для безопасности ЕС», поскольку обладатели сербских паспортов могут въезжать в союз без виз

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам: это может угрожать безопасности ЕС, поскольку с сербскими документами российские граждане получают право на безвизовый въезд в Евросоюз, говорится в докладе ЕК по стране за 2025 год.

Сербия предприняла шаги по согласованию визовой политики с европейской, в частности, в вопросах визового режим для граждан Кувейта, Монголии, Омана и Катара, говорится в докладе.

«Однако визовая политика Сербии по-прежнему лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, [гражданам] которых требуется виза [для въезда]. Приобретение права безвизового въезда в ЕС
для граждан России путем предоставления им сербского гражданства представляет потенциальные риски для безопасности ЕС», — утверждается в документе.

Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Политика
Мария Захарова

С 2022 года Сербия стала одним из ключевых направлений эмиграции для россиян. По данным сербского МВД, в 2022-2024 годах россияне получили более 100 тыс. ВНЖ в стране. В 2023 году сербское гражданство получили 532 гражданина России, а в 2024 году — 188 россиян, что почти в три раза меньше.

В рамках процесса вступления в Евросоюз все страны — кандидаты на членство должны переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель, это обязательное условие для вступления в сообщество. Оно подразумевает присоединение к внешнеполитическим решениям Евросоюза. Выполнение этого отдельно взятого условия не гарантирует приема.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям (политические, экономические, законодательные). Ключевые требования включают: стабильную демократию, верховенство закона и защиту прав человека, функциональную рыночную экономику, а также способность принять обязательства, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Также существуют Маастрихтские критерии (географические и общеполитические), формально необходимые для вступления в еврозону и использования евро как официальной валюты.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз в марте 2012 года. Сербский президент Александр Вучич неоднократно говорил, что Белград остается приверженным европейскому пути. В 2024 году он назвал стратегической целью членство Сербии в Евросоюзе, подчеркнув, что вместе с тем страна проводит независимую политику в отношении Москвы.

По мнению Вучича, отказ присоединиться к санкциям ЕС в отношении России является главной причиной, которая отдаляет Сербию от присоединения к союзу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сербия паспорта гражданство
Материалы по теме
Мария Захарова призвала Сербию разъяснить данные о поставках на Украину
Политика
Кремль заявил о понимании, с какими трудностями сталкивается Сербия
Политика
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Политика, 02:31
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом Политика, 02:21
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе» Политика, 02:00
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах Общество, 01:57
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Спорт, 01:54
Над Московской областью вновь заметили летящий болид Общество, 01:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине Политика, 01:40
Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам Политика, 01:24
Третий российский аэропорт ограничил полеты Общество, 01:23
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Минобороны отчиталось о 16 сбитых за вечер дронах Политика, 00:50
Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании» Политика, 00:47
В аэропорту Саратова во второй раз за два часа ограничили полеты Политика, 00:32