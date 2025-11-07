 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Новые правила получения мультивиз в Евросоюз. Главное

Еврокомиссия ввела новые правила выдачи мультивиз для россиян
Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз определенным категориям граждан, которые представляют сниженный уровень риска. Кто теперь может претендовать на получение мультивизы — в материале РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Еврокомиссия приняла решение о запрете на выдачу новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. При этом в обновленных правилах предусмотрены исключения для отдельных категорий заявителей, которые обоснуют потребность регулярно въезжать на территорию ЕС и докажут свою добросовестность и благонадежность.

К этим категориям относятся:

  • близкие родственники граждан России, проживающих в Евросоюзе, а именно супруги и их дети младше 21 года, включая усыновленных;
  • родители граждан России, законно проживающих в Евросоюзе;

Такие заявители смогут получить визу сроком действия один год, но при условии, что они законно использовали три визы в течение предыдущих двух лет.

  • работники транспорта, а именно моряки, водители грузовых автомобилей, автобусов и члены железнодорожных бригад;

Такие заявители смогут получить визу сроком действия девять месяцев при условии, что они законно использовали две визы в течение предыдущих двух лет.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, уже выданные многократные визы россиян остаются действительными. Новые заявления на получение таких документов будут проходить усиленные проверки. В Еврокомиссии отметили, что решение не ограничивает возможность государств-членов ЕС в индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя выдавать многократные визы сроком действия до пяти лет. Исключения могут быть сделаны для независимых журналистов, правозащитников и других уязвимых категорий.

«Теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Шенгенская виза позволяет беспрепятственно передвигаться по странам Шенгенского соглашения без необходимости проходить внутренний паспортный и пограничный контроль. При этом 10 из 29 стран, входящих в шенгенскую зону, сейчас не выдают визы россиянам и не разрешают пользоваться шенгенской визой другого государства для въезда на их территорию.

Милена Костерева
Евросоюз Еврокомиссия Россия шенгенские визы
