Новые правила получения мультивиз в Евросоюз. Главное

Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз определенным категориям граждан, которые представляют сниженный уровень риска. Кто теперь может претендовать на получение мультивизы — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Еврокомиссия приняла решение о запрете на выдачу новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. При этом в обновленных правилах предусмотрены исключения для отдельных категорий заявителей, которые обоснуют потребность регулярно въезжать на территорию ЕС и докажут свою добросовестность и благонадежность.

К этим категориям относятся:

близкие родственники граждан России, проживающих в Евросоюзе, а именно супруги и их дети младше 21 года, включая усыновленных;

родители граждан России, законно проживающих в Евросоюзе;

Такие заявители смогут получить визу сроком действия один год, но при условии, что они законно использовали три визы в течение предыдущих двух лет.

работники транспорта, а именно моряки, водители грузовых автомобилей, автобусов и члены железнодорожных бригад;

Такие заявители смогут получить визу сроком действия девять месяцев при условии, что они законно использовали две визы в течение предыдущих двух лет.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, уже выданные многократные визы россиян остаются действительными. Новые заявления на получение таких документов будут проходить усиленные проверки. В Еврокомиссии отметили, что решение не ограничивает возможность государств-членов ЕС в индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя выдавать многократные визы сроком действия до пяти лет. Исключения могут быть сделаны для независимых журналистов, правозащитников и других уязвимых категорий.

«Теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Поездки в ЕС и свободное перемещение по его территории — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Шенгенская виза позволяет беспрепятственно передвигаться по странам Шенгенского соглашения без необходимости проходить внутренний паспортный и пограничный контроль. При этом 10 из 29 стран, входящих в шенгенскую зону, сейчас не выдают визы россиянам и не разрешают пользоваться шенгенской визой другого государства для въезда на их территорию.