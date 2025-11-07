 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В ЕС назвали дату вступления в силу запрета на мультишенген для россиян

Сюжет
Война санкций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ограничение на выдачу россиянам многократных шенгенских виз начнет действовать с 8 ноября, сообщил на брифинге представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Он пояснил, что, согласно процедуре, как правило, о решении Еврокомиссии страны — члены ЕС официально уведомляются на следующий день после того, как оно было принято. Решение по визам приняли 6 ноября во второй половине дня, уведомление сделано сегодня, и на следующий день оно вступит в силу, указал Ламмерт.

Шенгенская мультивиза позволяет иностранным гражданам многократно въезжать на территорию Евросоюза. Такие визы могут выдаваться на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам новых многократных шенгенских виз 7 ноября. Исключение будет сделано для граждан России, чьи родственники проживают в ЕС, а также для работников транспортной отрасли — моряков, водителей, железнодорожников. Уже выданные мультивизы остаются действительными.

Комментируя визовые ограничения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «европейцы не забыли, как строить стены».

В Брюсселе назвали, кто из россиян сможет получать мультивизы как раньше
Политика
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В рамках 19-го пакета санкций, принятого в конце октября, Европейский союз не стал вводить дополнительных ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как ранее заявляли в Еврокомиссии, полное прекращение выдачи виз российским заявителям не рассматривалось.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году россияне осуществили около 1,4 млн поездок в страны Европы. Этот показатель продемонстрировал десятикратное снижение по сравнению с доковидным 2019 годом.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Визовый режим шенгенские визы Еврокомиссия Евросоюз
