Секретарь СНБО Данилов: не уверенным в победе не место во власти и командовании

Данилов заявил, что не уверенным в победе «не место» в командовании

Тем, кто не уверен в победе, не место во власти и командовании, заявил глава СНБО Данилов. Ранее главком ВСУ Залужный сказал, что конфликт на Украине зашел в тупик. В Москве заявляли, что контрнаступление провалилось

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Тем, кто не уверен в победе, не место во власти и командовании, написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в своей колонке для «Украинской правды».

«Воля — основа борьбы. Уверенность в победе и ценности свободы — это абсолютный императив. Людям, которые не верят в победу, не место во власти и в командовании», — считает Данилов.

Еще одним уроком он считает «жесткий прагматизм в защите национальных интересов и уважение интересов союзников, друзей и партнеров».

1 ноября в журнале The Economist вышла статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, в которой он заявил, что конфликт зашел в тупик, и предупредил о риске перехода боев в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. Также он написал о недостатке оружия в украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с позицией Залужного. Президент признал, что по мере продолжения конфликта люди устают, но отметил, что это естественно: «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю».

В офисе Зеленского статью тоже раскритиковали. Замглавы офиса Игорь Жовква отметил, что комментировать происходящее на фронте не стоит, так как «оружие любит тишину». Он допустил, что выход статьи — «очень глубокий какой-то стратегический замысел», но отметил, что все равно считает высказывания Залужного странными.

До этого The Times писала о разногласиях между Зеленским и Залужным. По данным газеты, главком ВСУ считает, что контрнаступление завершено, украинской армии следует удерживать территории и готовиться к операции в следующем году, а украинский президент придерживается иного мнения.

7 ноября депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что глава Минобороны Рустам Умеров внес представление на увольнение Залужного. Позже он удалил свой пост, написав, что «многие другие источники говорят, что это не так». В офисе Зеленского данные о планах уволить Залужного опровергли.

Россия не раз заявляла о безуспешности украинского наступления. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что несмотря на поставки западного вооружения, Украина терпит поражение. По его словам, к концу октября ВСУ за время контрнаступления, начавшегося в июне, потеряли более 90 тыс. человек.

В Кремле также не согласились с мнением Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. В ответ на просьбу прокомментировать материалы The Economist пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены».